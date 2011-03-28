Пять километров новой Сколковской автотрассы нуждаются в капитальном ремонте

Новая автодорога от МКАД до инновационного центра "Сколково", протяженностью всего 5,34 километров, которую открыли в июне 2010 года, уже нуждается в капитальном ремонте.



По поручению первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова была проведена проверка автотрассы. Результат проверки показал, что по всей протяженности новой дороги наблюдается износ асфальта. Кроме того, имеются протечки воды в тоннеле, деформация моста через реку Сетунь, провал покрытия на пешеходном переходе. Технические специалисты считают, что причиной износа автотрассы стало - недоработка проектной документации, некачественное выполнение работ, применение дешевых материалов, пишет деловое издание "Маркер".

Между тем, строительство автотрассы от МКАД до инновационного центра обошлось почти в 6 миллиардов рублей.



Напомним, госконтракт на строительство автодороги до инновационного центра "Сколково", который находится в Одинцовском районе Московской области, был подписан в октябре 2009 года. Генподрядчиком выступило ГУП "Московский областной дорожный центр".