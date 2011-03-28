Отказавшимся от аборта РПЦ поможет материально

РПЦ собирается оказывать финансовую помощь женщинам, чтобы те отказались от аборта и оставили ребенка, несмотря на материальные трудности, сообщил глава синодального информационного отдела Владимир Легойда.



"Размер материальной помощи будет определяться индивидуально, исходя из социального положения семьи обратившейся к нам женщины", - сообщил РИА Новости замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата священник Георгий Рощин.



По его словам, механизм оказания финансовой помощи пока только прорабатывается: скорей всего, этим будут заниматься социальные работники в приходах РПЦ; возможно, будет создан специальный фонд. К программе предполагается привлекать и бизнесменов-благотворителей.



Рассчитывать на нее смогут не только прихожанки храмов, но и все желающие, отметил Рощин.



Он сообщил, что оценивать, действительно ли женщина, которая хочет сделать аборт, находится в тяжелом материальном положении, будут профессиональные соцработники.