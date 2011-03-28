Сегодня в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в ходе двух спецопераций, проведенных на территории Ингушетии, задержаны двое участников теракта в "Домодедово".



Сотрудник информационного центра Национального антитеррористического комитета рассказал: "Сегодня в ходе расследовании уголовного дела возбужденного по факту теракта 24 января в аэропорту Домодедово ФСБ России и Следственным комитетом совместно с Минобороны и МВД России спланирована и проведена спецоперация по пресечению преступной деятельности бандитов, осуществивших теракт. В результате точечного удара ВВС и наземной операции уничтожена база боевиков, на которой готовили террористов смертников, в том числе и для терактов на территориях Северной Осетии и Ингушетии. Предварительно, 17 бандитов уничтожено, задержаны два участника теракта в Домодедово", передает ИТАР-ТАСС.



Напомним, в результате теракта в Домодедово, произошедшем 24 января в зале международных прилетов, погибли 38 человек, ранены около 140.