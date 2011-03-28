Сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что до 1 сентября в московских дворах организуют 450 тысяч дополнительных машиномест.



Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу перед чиновниками - организовать в каждом столичном дворе около 30 новых парковочных мест.



По словам Петра Бирюкова, во многих столичных дворах есть возможность "чуть расширить проезжую часть и за счет этого сделать дополнительные парковочные места". Однако "нельзя унифицированно сказать, что каждый двор – это 30 машино-мест. Есть дворы, где может получиться 40-50 машино-мест, а есть - где 10-15". Также заммэра сообщил, что кроме обычных парковочных мест в столичных дворах будут организованы и экологические парковки, основа которых состоит из бетонной сетки, где "и трава будет расти, и будет твердое покрытие".



Петр Бирюков подчеркнул, что "средства для организации таких парковок выделены. Задача должна быть решена к 1 сентября 2011 года", сообщает пресс-служба городской администрации.