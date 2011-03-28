Сотрудники УВД ЮЗАО утверждают, что комбат заставлял их строить свою дачу

Несколько сотрудников УВД ЮЗАО обратились в отдел собственной безопасности УВД округа с рапортами, в которых сообщили о противоправных действиях со стороны комбата вневедомственной охраны при УВД по ЮЗАО Николая Третьякова.

По их словам, он заставлял их принимать участие в строительстве своей дачи, пишет МК.



«После этого обращения в ОСБ была начата проверка в отношении Николая Третьякова. В то же время, еще до подачи рапортов, ему было вручено уведомление об увольнении из правоохранительных органов в связи с достижением предельного возраста», – сообщила начальник пресс-группы управления Марина Молокова,



Он отметила, что в случае, если информация, изложенная в рапортах сотрудников, подтвердится, материалы проверки будут переданы в Следственный комитет для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.