Шереметьево и Внуково объединят в единый комплекс - Путин

Премьер-министр РФ Владимир Путин заявил, что московские аэропорты "Шереметьево" и "Внуково", которые сейчас контролируются государством и правительством Москвы, могут быть объединены в единый комплекс.



В ходе совещания по вопросу развития московского авиатранспортного узла премьер-министр РФ сказал: "Сейчас Минтранс с мэром Москвы договорились об объединении в единый комплекс "Шереметьево" и "Внуково". По словам Владимира Путина, оценочная стоимость единого комплекса "Шереметьево" и "Внуково" составит "несколько десятков миллиардов рублей". А впоследствии комплекс "Шереметьево-Внуково" будет приватизирован.



Сегодня премьер-министр РФ ознакомился с работой аэропорта Шереметьево. Сопровождал премьера и давал пояснения о работе этого транспортного авиаузла глава Минтранса РФ Игорь Левитин.



Владимиру Путину рассказали, что основы структуры воздушного движения в московской зоне закладывались еще в 1971 году, когда все крупные авиаузлы имели единое управление. Сегодня, в современных условиях, старая схема организации движения создает определенные трудности для полетов самолетов, так как воздушные маршруты авиалайнеров часто пересекаются друг с другом.