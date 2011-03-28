Уволен глава ГИБДД по САО, чей подчиненный угнал машину
28 марта 2011, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
Начальник главного управления МВД по Москве Владимир Колокольцев принял решение уволить начальника отдела ГИБДД по Северному округу Москвы. В этом подразделении работал задержанный за угон инспектор ДПС.
Начальник отдела уволен "за упущения в воспитательной работе". Также принято решение об увольнении командира роты и командира взвода, в котором нес службу задержанный за угон инспектор.
«Несколько сотрудников предупреждены о неполном служебном соответствии, что, безусловно, повлияет на процедуру прохождения ими внеочередной аттестации», – добавил генерал.
Автоинспектор был задержан по подозрению в угоне легковушки Honda Civic в начале марта. Милиционеры заметили подозрительный автомобиль еще в столице, но остановить машину удалось после погони в Подмосковье.