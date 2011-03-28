YouTube удалил пародии на видеоблог Никиты Михалкова
28 марта 2011, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]
Администрация хостинга YouTube удалила видеоролики, состоящие из пародий и критики на видеоблог режиссера Никиты Михалкова. Их автору сообщили, что они не соответствуют правилам YouTube.
Однако, по мнению их автора - блогера Дмитрия kamikadze Иванова, материалы не содержали ничего, противоречащего правилам эксплуатации видеосервиса.
"YouTube удалил "Покаяние Михалкову". Удалили мгновенно. Какие были основания это делать? Авторских прав я не нарушал, ненависти не разжигал", - рассказал журналистам Иванов.