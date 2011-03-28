YouTube удалил пародии на видеоблог Никиты Михалкова

Администрация хостинга YouTube удалила видеоролики, состоящие из пародий и критики на видеоблог режиссера Никиты Михалкова. Их автору сообщили, что они не соответствуют правилам YouTube.



Однако, по мнению их автора - блогера Дмитрия kamikadze Иванова, материалы не содержали ничего, противоречащего правилам эксплуатации видеосервиса.



"YouTube удалил "Покаяние Михалкову". Удалили мгновенно. Какие были основания это делать? Авторских прав я не нарушал, ненависти не разжигал", - рассказал журналистам Иванов.