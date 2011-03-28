Радиацию из организма выводит морская капуста - Росрыболовство

Руководитель Росрыболовства Андрей Крайний порекомендовал есть больше морской капусты, которая выводит радиоактивные элементы из организма. Однако, по его словам, опасности заражения для россиян сейчас нет.



«Я бы больше говорил о потенциальной опасности для североамериканских штатов», - заявил Крайний на пресс-конференции.



Крайний подчеркнул, что в настоящее время для рыболовства в Беринговом море пока нет никакой опасности. Четыре судна ТИНРО-Центра (Тихоокеанский НИИ рыбного хозяйства) берут в этом регионе пробы воды и воздуха, рыбы и четыре раза в день докладывают о результатах. Радиоактивного заражения нет.