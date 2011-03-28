Дмитрий Медведев высоко оценил работу российских спасателей в Японии

Сегодня президент России Дмитрий Медведев на встрече с российскими спасателями, вернувшимися на прошлой неделе из пострадавшей от землетрясения и цунами Японии, высоко оценил их работу.



Президент России сказал: "Эта работа - индикатор того, насколько мы сами способны справляться с подобного рода вещами. То, что вы в первых рядах приходите на помощь и последними уходите с территории, подвергшейся такому испытанию, говорит о том, что наша служба работает хорошо. Хотел бы вам еще раз за это выразить слова благодарности".



В Японии, пострадавшей от катастрофического землетрясения и цунами, с 15 по 22 марта работали более 160 спасателей МЧС России. Они трудились в районе наиболее сильно пострадавших городов - Сендай и Исиномаки. Группа российскихя спасателей была самой многочисленной среди прибывших в зону бедствия. В Японии спасатели МЧС РФ провели все работы в установленное время, охватив площадь в 20 кв километров и за это время извлекли тела 112 погибших.



Посол Японии в России Масахару Коно также выразил благодарность спасателям МЧС: "Хотел бы выразить признательность японского народа и японского правительства. Нас постигла беспрецедентная катастрофа и работа российских спасателей помогла нам. Японский народ не забудет вашу работу на нашей земле".