Прокуратура обнаружила более 300 нарушений в декларациях о доходах Минобороны

Генеральная прокуратура РФ обнаружила более 300 нарушений в предоставлении сведений о доходах и имуществе в вооруженных силах и иных воинских подразделениях Министерства обороны.



Сегодня в ходе видеоконференции генпрокурор Юрий Чайка доложил президенту России Дмитрию Медведеву, что "значительная часть нарушений касается сокрытия сведений о наличии в собственности акций коммерческих организаций и участия в их управлении", передает Интерфакс.