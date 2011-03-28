"Трансаэро" планирует закупить самолеты Superjet

"Трансаэро" рассматривает возможность покупки российских самолетов Sukhoi Superjet 100. По словам гендиректора Ольги Плешаковой, авиакомпании был бы интересен этот самолет, если поставки будут в 2015-2016 годах.

Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Стартовыми заказчиками Superjet 100 являются ведущий российский авиаперевозчик "Аэрофлот" и армянская авиакомпания "Армавиа".