Патриарх Кирилл призвал собирать пожертвования для Японии

К активной помощи жителям Японии - молитвенной и гуманитарной - призвал православных россиян Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В течение 4-й недели Великого поста во всех храмах будет проведен сбор пожертвований.



«Несмотря на то, что сотни тысяч людей остались без крова, они не теряют самообладания и присутствия духа, не допускают проявлений мародерства и насилия, а наоборот, утешают и поддерживают друг друга», - говорится в послании Кирилла пастве, опубликованном пресс-службой Патриархии.



Собранные денежные средства будут направлены на счета Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, а затем переданы Японской Автономной Православной Церкви для восстановления храмов.