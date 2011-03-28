Кучма готов присягнуть на Библии в своей невиновности

Экс-президент Украины Леонид Кучма в очередной раз заявил о своей непричастности к приказу «убрать» журналиста Георгия Гонгадзе и готов поклясться об этом на Библии и Конституции страны.



«Я еще раз, и сколько раз угодно готов поклясться и на Конституции, и на Библии, что я такого преступного приказа не давал и не мог, по сути, дать не мог! Вот главный ответ на тот допрос, который сегодня шел по обвинению», - такое заявление, как передает «Интерфакс», Кучма сделал в понедельник, 28 марта после посещения Генпрокуратуры.



21 марта Генпрокуратура возбудила дело против Кучмы по подозрению в причастности к убийству Гонгадзе. С Кучмы взята подписка о невыезде.