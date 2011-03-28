МВД ищет двух женщин, готовящих самоподрыв в Москве - Магомедову и Рамазанову

В Дагестане разыскивают двух женщин - Зейнап Магомедову и Патимат Рамазанову, которые готовят самоподрыв в Москве, об этом сообщили в МВД республики.



Сотрудник МВД Дагестана рассказал: "В настоящий момент в розыск объявлены Зейнап Магомедова и Патимат Рамазанова, которые готовились бандподпольем в качестве террористок-смертниц".



По данным МВД, восемнадцатилетняя Магомедова и двадцатидвухлетняя Рамазанова являются уроженками Кизлярского района Дагестана, которые готовились бандподпольем в качестве террористок-смертниц. В Дагестане ведется их поиск, но, по словам сотрудника МВД, в настоящее время они могли покинуть Дагестан и отправиться в Москву, не исключено, что обе женщины готовятся совершить в столице самоподрыв, передает Интерфакс.



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