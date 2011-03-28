МВД ищет двух женщин, готовящих самоподрыв в Москве - Магомедову и Рамазанову
28 марта 2011, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]
В Дагестане разыскивают двух женщин - Зейнап Магомедову и Патимат Рамазанову, которые готовят самоподрыв в Москве, об этом сообщили в МВД республики.
Сотрудник МВД Дагестана рассказал: "В настоящий момент в розыск объявлены Зейнап Магомедова и Патимат Рамазанова, которые готовились бандподпольем в качестве террористок-смертниц".
По данным МВД, восемнадцатилетняя Магомедова и двадцатидвухлетняя Рамазанова являются уроженками Кизлярского района Дагестана, которые готовились бандподпольем в качестве террористок-смертниц. В Дагестане ведется их поиск, но, по словам сотрудника МВД, в настоящее время они могли покинуть Дагестан и отправиться в Москву, не исключено, что обе женщины готовятся совершить в столице самоподрыв, передает Интерфакс.
Накануне годовщины взрывов на станциях "Лубянка" и "Парк Культуры" в московском метрополитене введен режим усиленной безопасности.