ГУВД Москвы опровергает сообщения о нападении на инкассаторов

ГУВД Москвы в понедельник опровергло информацию о том, что в воскресенье на юге столицы было совершено нападение на инкассаторов.

Со слов дежурного офицера группы оперативно-информационного реагирования столичного ГУВД Геннадия Богачева стало известно, что в воскресенье в 18:20 мск было совершено нападение на мужчину: у потерпевшего похитили крупную сумму денег.

Пострадавший не является инкассатором, уточнил Богачев.