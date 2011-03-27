Союзные парламентарии обсудят вопросы информационной политики
27 марта 2011, 14:55 [«Аргументы Недели», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]
31 марта в Москве состоится заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Парламентского собрания, в ходе заседания члены комиссии рассмотрят проект Соглашения между Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь и Государственным
учреждением «Телерадиовещательная организация Союзного государства» о сотрудничестве в области телерадиовещания. Согласно проекту документа стороны намерены содействовать обмену телерадиопрограммами, а также объективно, всесторонне и регулярно освещать события общественной, политической и экономической жизни Союзного государства.
Российские и белорусские парламентарии обсудят ход подготовки постоянно
действующего семинара при Парламентском Собрании по вопросам
строительства Союзного государства на тему «Безопасность информационного
пространства Союзного государства». Кроме того, депутаты ознакомятся с
результатами совместного контрольного мероприятия Счетной палаты
Российской Федерации и Комитета государственного контроля Республики
Беларусь по оценке использования бюджетных средств Союзного государства,
реализации уставных целей и деятельности Телерадиовещательной
организации Союзного государства за период 2007 – 2010 годы.
Союзные парламентарии намерены посетить редакцию газеты «Союзное вече» и встретиться с руководством Телерадиовещательной организации Союзного государства.