Союзные парламентарии обсудят вопросы информационной политики

31 марта в Москве состоится заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Парламентского собрания, в ходе заседания члены комиссии рассмотрят проект Соглашения между Национальной государственной телерадиокомпанией Республики Беларусь и Государственным

учреждением «Телерадиовещательная организация Союзного государства» о сотрудничестве в области телерадиовещания. Согласно проекту документа стороны намерены содействовать обмену телерадиопрограммами, а также объективно, всесторонне и регулярно освещать события общественной, политической и экономической жизни Союзного государства.



Российские и белорусские парламентарии обсудят ход подготовки постоянно

действующего семинара при Парламентском Собрании по вопросам

строительства Союзного государства на тему «Безопасность информационного

пространства Союзного государства». Кроме того, депутаты ознакомятся с

результатами совместного контрольного мероприятия Счетной палаты

Российской Федерации и Комитета государственного контроля Республики

Беларусь по оценке использования бюджетных средств Союзного государства,

реализации уставных целей и деятельности Телерадиовещательной

организации Союзного государства за период 2007 – 2010 годы.



Союзные парламентарии намерены посетить редакцию газеты «Союзное вече» и встретиться с руководством Телерадиовещательной организации Союзного государства.