Москва приняла участие в акции «Час Земли»

В Москве прошла акция "Час Земли" - более 75 объектов столицы выключили освещение ровно на 60 минут, с 20:30 до 21:30. "Час Земли" - глобальная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF).



В рамках мероприятия отключили подсветки здания МГУ, трамплина на Воробьевых горах, мэрии на Новом Арбате, Киевского вокзала, большой и малой спортивных арен дворца спорта "Лужники". Также были отключены президиум Российской академии наук, радиобашня на Шаболовке, некоторые московские высотки, около десяти эстакад и мостов, передает РИА Новости. За время такого "часа" можно сэкономить до 2 миллиардов кВтч электроэнергии в России, заявил генеральный директор Российского союза энергоэффективности, вице-президент международной ассоциации Нобелевского движения Семен Драгульский.