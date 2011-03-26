В Москве оппозиционное движение "Солидарность" проводит несколько пикетов под лозунгом "Путин. Итоги. 11 лет". Основная акция организована в субботу на Пушкинской площади.



Об этом сообщил ответственный секретарь Федерального политсовета "Солидарности" Михаил Шнейдер. По его словам, в ходе пикетов была организована выставка плакатов, на которых отражено критическое отношение к Путину и партии "Единая Россия". "Кроме того, мы предлагаем прохожим ответить на вопросы, которые касаются оценки деятельности Путина", - цитирует Шнейдера Интерфакс. "Окончательные итоги опроса мы подведем во вторник. Причем будут обработаны ответы, данные не только в Москве, но еще в 45 российских регионах", - отметил оппозиционер.