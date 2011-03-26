Россия последний раз меняет время

Ближайшая ночь станет последней сокращенной ночью по приказу. Россиянам предстоит в последний раз передвинуть стрелки на "летнее" время - на один час вперед.

"В соответствии с порядком исчисления времени, определенным правительством РФ, 27 марта 2011 года на территории России начинается период действия "летнего" времени", сообщает Росстандарт. Стрелки часов на всей территории страны в 02:00 27 марта будут переведены на один час вперед.

Перевод часов в РФ будет осуществлен в последний раз в соответствии с решением президента Дмитрия Медведева. Глава государства объявил об этом 8 февраля нынешнего года. Разъясняя причины принятия такого решения он отметил, что "необходимость адаптироваться (изменению режима) связана и с со стрессом, и с заболеваниями".