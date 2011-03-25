Россияне пока не могут быть вывезены с территории Ливии

Из-за опасной ситуации в Ливии россияне пока не смогут покинуть эту страну. МЧС России сообщает, что было принято решение не отправлять самолеты за гражданами России.



"Ввиду сложившейся вокруг Ливии напряженной обстановки принято решение воздержаться от направления в Триполи запланированного ранее на 26 марта самолета МЧС России для вывоза из Ливии ряда сотрудников посольства России - в рамках мер по оптимизации его состава, а также группы изъявивших желание покинуть эту страну граждан России, стран СНГ и некоторых других государств", - говорится в сообщении МЧС России.

"По информации посольства России в Триполи, пострадавших от военных ударов по Ливии среди российских граждан нет", - отмечается в сообщении ведомства.