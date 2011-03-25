23-летний студент, врезавшийся в кортеж Чайки, может сесть на 15 суток

В Москве задержан водитель "Ауди-ТТ", который скрылся с места происшествия, став виновником ДТП с участием автомобиля из кортежа генпрокурора Юрия Чайки. Им оказался 27-летний студент Дипакадемии МИД РФ.

Напомним, что в сегодняшней аварии пострадали еще четыре автомобиля, кроме машины из кортежа Юрия Чайки. ДТП произошло около 13:00 мск на Садово-Кудринской улице в районе дома номер 20. Выехав на встречную полосу и не справившись с управлением, автомобиль "Ауди-ТТ" столкнулся с патрульным экипажем ГИБДД, который сопровождал машину генерального прокурора Юрия Чайки. Водитель иномарки скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками ДПС.

В суд направлен протокол об административном правонарушении в отношении 27-летнего водителя Ауди ТТ по ч. 2 ст. 12.27 КОАП РФ (Оставление водителем нарушения ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Максимальный срок наказания за это правонарушение - до 15 суток ареста.