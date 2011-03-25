Из-за снегопада в Москве на МКАД образовались пробки на десятки километров, почти полностью стоит движение на Садовом кольце и в центре столицы.



Из-за сильной метели, которая ухудшает видимость на дорогах столицы, гигантская пробка образовалась на на многих участках МКАД, Садового кольца и в центре столицы. Снегоуборочная техника вышла на очистку дорог и обработку их реагентам, сообщает РИА Новости.