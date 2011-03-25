Скончалась прямой потомок Ульяновых - племянница Ленина

Последний прямой потомок семьи Ульяновых, племянница Владимира Ильича Ленина, дочь его младшего брата, Ольга Дмитриевна Ульянова скончалась в Москве на 90-м году жизни.



Ольга Дмитриевна Ульянова родилась 4 марта 1922 года. Окончила химический факультет МГУ. Защитила кандидатскую диссертацию, стала доцентом университета. Член Союза журналистов. Опубликовала несколько книг и более 150 статей о Ленине, о семье Ульяновых. Удостоена ряда правительственных наград, в том числе ордена Трудового Красного Знамени, сообщает РИА Новости цитирую пресс-службу губернатора и правительства Ульяновской области.