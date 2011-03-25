Застуканный с поличным, саратовский гаишник съел взятку в 15 тысяч рублей

В Саратовский области сотрудник ГИБДД подозревается получении взятки в размере 15 тысяч рублей. Перед задержанием гаишник закрылся в машине, разорвал всю сумму и съел обрывки купюр.



По версии следствия, 9 марта 2011 года у здания ГИБДД ОВД по Ртищевскому муниципальному району водитель автомобиля Хёндай лично передал сотруднику милиции деньги в размере 15 тысяч рублей в качестве взятки за возврат водительского удостоверения. Находясь в автомобиле и увидев приближавшихся сотрудников УСБ ГУВД по Саратовской области, подозреваемый заблокировал двери автомобиля, разорвал денежные купюры и съел их. Факт получения взятки был зафиксирован сотрудниками УСБ ГУВД по Саратовской области. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.