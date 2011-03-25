В получении взятки обвиняются прокуроры Подмосковья В.Глебов и Э.Каплун

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждены уголовные дела в отношении прокурора города Ногинска Владимира Глебова и прокурора Клина Эдуарда Каплуна.

Как сообщает пресс-служба СКП, уголовные дела заведены по статье "получение взятки в крупном размере".

После проводившейся недавно проверки в прокуратуре неделей ранее Владимиру Глебову был сделан строгий выговор.