В получении взятки обвиняются прокуроры Подмосковья В.Глебов и Э.Каплун
25 марта 2011, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Московской области возбуждены уголовные дела в отношении прокурора города Ногинска Владимира Глебова и прокурора Клина Эдуарда Каплуна.
Как сообщает пресс-служба СКП, уголовные дела заведены по статье "получение взятки в крупном размере".
После проводившейся недавно проверки в прокуратуре неделей ранее Владимиру Глебову был сделан строгий выговор.