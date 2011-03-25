Пассажира самолета задержали за незаконный провоз 2,5 тысячи попугаев

На таможне в Ташкенте задержан гражданин Узбекистана, который пытался незаконно провезти на самолете в Екатеринбург более 2 тысяч попугаев самых разных пород.

Гражданин Узбекистана указал в декларации, что везет в семи клетках 334 попугая, сообщает Интерфакс. Однако вес его груза вызвал подозрение. При осмотре в клетках оказалось более 2 тысяч попугаев разных пород - волнистые, неразлучники, ожереловые, кореллы и амадины.