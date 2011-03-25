Представитель управления информации ГУВД Московской области сообщил, что восьмимесячного ребенка, оставленного 22 марта в магазине "Ашан", заберет домой его мать.



По словам представителя ГУВД, в четверг вечером в отделение полиции обратилась мать малыша, найденного в тележке в ТЦ "Ашан", она заявила, что узнала своего сына в репортаже, показанном по телевидению. Ребенка в магазине оставила его няня, когда мать уезжала из Москвы по делам. Сотрудник ГУВД сказал: "Сегодня мать должна забрать потерявшегося ребенка из больницы".



В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут няню, которая оставила ребенка в магазине, передает РИА Новости.