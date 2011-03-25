На тротуарах в районе Садового кольца асфальт заменят тротуарной плиткой

Сегодня заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в Москве в 2011 году в районе Садового кольца асфальтовое покрытие на тротуарах заменят тротуарной плиткой.



На оперативном совещании в мэрии Москвы Петр Бирюков сказал: "Мы сейчас готовим пилотный проект, чтобы в пределах Садового кольца в этом году 4 млн квадратных метров тротуара сделать с покрытием".



В столице около 90% тротуаров покрыто асфальтом, летом он плавится, осенью имеет непрезентабельный вид. По данным П.Бирюкова, всего в Москве покрыто асфальтом 17,5 миллиона квадратных метров тротуаров.



Напомним, мэр столицы Сергей Собянин ранее распорядился выделить дополнительные средства на приведение в порядок тротуаров города.



