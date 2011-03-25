Елена Батурина ведет переговоры о продаже своих цементных заводов

Елена Батурина, глава "Интеко", ведет переговоры о продаже своих цементных заводов в Краснодарском крае с бизнесменом Львом Кветным, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на свои источники.



Лев Кветной - бывший партнер Алишера Усманова и Андрея Скоча по металлургическому бизнесу, в настоящее время владеет "Новоросцементом".



По информации издания, сумма сделки может составить примерно 200 млн долларов.



Елена Батурина владеет в Краснодарском крае двумя заводами - "Атакайцемент" и Верхнебаканским цементным заводом мощностью по 300 тыс. тонн в год. Суммарный объем производства двух заводов в 2010 году составил 558 тыс.тонн. После модернизации Верхнебаканский завод должен выйти на мощность 2,3 млн тонн в год.