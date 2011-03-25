Землетрясение в Японии - это только начало - ученые

Российские ученые считают, что землетрясение, которое произошло в Японии и вызвало мощное цунами 11 марта - это только начало, России может угрожать еще более значительная катастрофа.



Эксперты предупреждают, что более значительная катастрофа, чем произошедшая в Японии, может грозить территориям на Дальнем Востоке. Уровень сейсмоопасности в Приморье составляет от 8 до 9 баллов, на Камчатке возможны землетрясения на два балла выше. А так как дома в этих регионах обычно строятся без учета сейсмической опасности, поэтому может рухнуть 90-95% построек.



Валерий Абрамов - профессор, заведующий лабораторией региональной геологии и тектонофизики Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор геолого-минералогических наук рассказал: "Толчки будут продолжаться по нарастающей, поскольку идет сейсмотектоническая активизация земных недр. Это цикличное явление. Также возможно пробуждение спящих вулканов и появление новых", цитирует его слова "Независимая газета".



Далее российский ученый добавил: "Усиление сейсмической активности я ожидаю в начале лета и в начале осени 2011 года - это что касается уже пострадавшей местности. Но будут активизироваться и более близкие к Приморью районы, возможно, вблизи западного побережья Японии. Вторичным стихийным бедствием станут цунами".



Нынешнюю катастрофу в Японии российский ученый предсказал еще в 1997 году, его статья по этому вопросу была опубликована в журнале "Труды профессорского клуба ЮНЕСКО". Профессор рассказал, что "прогноз был сделан по методике ЗЕЛУС, разработанной нами. 3 мая 2006 года в Токио произошло землетрясение, которое подтвердило верность расчетов. Его мы рассматривали как предварительный сигнал более интенсивного стресса в районе Канто. Недра уже тогда были подготовлены к сильной разрядке".



По прогнозам профессора Валерия Абрамова, Японию ожидает как минимум еще две волны землетрясений, при которых природные катастрофы наложатся на техногенные, ведь в этой стране построено довольно много АЭС.