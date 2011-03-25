В уголовном деле Гаева могут появиться новые эпизоды

В уголовном деле бывшего начальника московского метро Дмитрия Гаева, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, могут появиться новые эпизоды, сообщили в следственных органах.



Сотрудник следственных органов рассказал, что есть материалы, свидетельствующие о превышении Д.Гаевым полномочий и в ряде других сфер деятельности метро: "Материалы в отношении Гаева, которые были направлены из Генпрокуратуры, позволяют полагать, что в деле появятся новые эпизоды", передают РИА Новости.



Напомним, накануне официальный представитель Следственного комитета при МВД РФ Ирина Дудукина сообщила о возбуждении в отношении Д.Гаева дела о злоупотреблении полномочиями по части 1 статьи 201 УК РФ - до четырех лет лишения свободы. Д.Гаева подозревают в незаконном получении свыше 100 миллионов рублей за патент на систему оплаты проезда в метро.



В настоящее время Д.Гаев находится на лечении. О возбуждении против него уголовного дела он узнал из СМИ и комментировать обвинения в свой адрес отказался.