В Подмосковье проводится оперативно-профилактическая операция «Половодье-2011»

С целью недопущения загрязнения источников питьевого водоснабжения Москвы и Московской области, выявления, предупреждения и пресечения правонарушений природоохранного законодательства, санитарных норм и правил в весенний паводковый период, с 10 марта по 10 апреля 2011 года в УВД по Ленинскому муниципальному району проводится оперативно-профилактическая операция «Половодье-2011», сообщила "Аргументам.ру" представитель пресс-службы УВД по Ленинскому району Светлана Чернышова

В ходе проведения операции осуществляется контроль за соблюдением природоохранного законодательства сельскохозяйственными предприятиями и их готовности к весеннему половодью.

В настоящее время проведен ряд проверок сельскохозяйственных предприятий совместно с представителями Росприроднадзора и отделом по охране окружающей среды администрации Ленинского муниципального района.



