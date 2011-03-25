В Белоруссии и России может быть принят единый Уголовный кодекс. Об этом по итогам состоявшегося 24 марта совместного заседания Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью и профильных комитетов (комиссий) палат Национального собрания РБ и Федерального Собрания РФ по совершенствованию законодательства в сфере безопасности Союзного государства сообщил журналистам заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по безопасности, обороне и борьбе с

преступностью, член Комитета Государственной Думы России по безопасности Алексей Розуван.

По его словам, представляется недопустимым, когда за одни и те же

деяния на территории Белоруссии и России предусмотрено разное наказание.

Более того, по словам парламентария, встречаются случаи, когда на

территории одного государства -участника Союзного государства одно и то

же деяние криминализовано, а на территории другого- нет.

Российский парламентарий предположил, что с единого Уголовного кодекса

может начаться формирование других единых для Белоруссии и России

законов в сфере безопасности. А это, в свою очередь, будет

способствовать скорейшему строительству Союзного государства.

"В принципе для меня как для депутата эталон чтобы у нас как можно

быстрее были единые законы",- отметил Алексей Розуван.