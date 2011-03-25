В Белоруссии и России может быть принят единый Уголовный кодекс
25 марта 2011, 05:23 [«Аргументы Недели», Герман Напольский ]
В Белоруссии и России может быть принят единый Уголовный кодекс. Об этом по итогам состоявшегося 24 марта совместного заседания Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью и профильных комитетов (комиссий) палат Национального собрания РБ и Федерального Собрания РФ по совершенствованию законодательства в сфере безопасности Союзного государства сообщил журналистам заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по безопасности, обороне и борьбе с
преступностью, член Комитета Государственной Думы России по безопасности Алексей Розуван.
По его словам, представляется недопустимым, когда за одни и те же
деяния на территории Белоруссии и России предусмотрено разное наказание.
Более того, по словам парламентария, встречаются случаи, когда на
территории одного государства -участника Союзного государства одно и то
же деяние криминализовано, а на территории другого- нет.
Российский парламентарий предположил, что с единого Уголовного кодекса
может начаться формирование других единых для Белоруссии и России
законов в сфере безопасности. А это, в свою очередь, будет
способствовать скорейшему строительству Союзного государства.
"В принципе для меня как для депутата эталон чтобы у нас как можно
быстрее были единые законы",- отметил Алексей Розуван.