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На российско-белорусской правительственной встрече обсудят программу по ЧАЭС

25 марта 2011, 05:20 [«Аргументы Недели. Белоруссия», Герман НАПОЛЬСКИЙ ]

На российско-белорусской правительственной встрече обсудят программу по ЧАЭС

На очередном заседании Совета Министров Союзного государства, которое предварительно намечено на июнь месяц, будет обсужден вопрос очередной Программы Союзного государства, направленной на решение вопросов
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом накануне сообщила заместитель начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства
Ольга Виноградова на состоявшемся в Московской области заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по экологии, природопользованию и ликвидации последствий аварий.

По ее словам, предложения по данной Программе, направленные на учет всех важных в данном случае аспектов,

Программа совместной деятельности Белоруссии и России в области преодоления последствий аварии на ЧАЭС станет продолжением аналогичной Программы, завершившейся в 2010-м году и исполненной весьма неплохо.
 Как сообщили журналистам в пресс-службе Парламентского собрания Союза
Белоруссии и России, Программа совместной деятельности по преодолению
последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на
2006-2010 годы утверждена постановлением Совета Министров Союзного
государства от 26 сентября 2006 г. № 33.

Срок исполнения Программы был рассчитан до 2010 года. Программа
реализовывалась в два этапа: I этап (2006-2008 годы) и II этап
(2009-2010 годы).

Государственными заказчиками Программы определены Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) и
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (МЧС
Республики Беларусь).

Основная цель Программы – формирование и совершенствование согласованных
элементов и механизмов совместной деятельности Российской Федерации и
Республики Беларусь в области преодоления последствий чернобыльской
катастрофы.

Мероприятия Программы профинансированы из бюджета Союзного государства в
объеме 1,2 млрд. российских рублей, за счет отчислений Республики
Беларусь и Российской Федерации по 600 млн. российских рублей.

Мероприятия Программы реализовывались по трем приоритетным направлениям:


Совместная деятельность по созданию элементов системы адресной
специализированной медицинской помощи гражданам России и Белоруссии,
пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы;
Формирование единых требований и элементов нормативного и технического
регулирования работ по приведению в безопасное состояние и возврат в
хозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий и земель лесного фонда
России и Беларуси;
Реализация общей информационной политики по проблемам преодоления
последствий чернобыльской катастрофы на единой
организационно-технической основе.

В рамках Программы российские и белорусские медицинские центры были
оснащены оборудованием для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
чернобыльской катастрофы. Выполнен комплекс практических и
научно-исследовательских работ, направленных на разработку,
совершенствование и внедрение новых технологий для углубленной
диагностики и лечения.

Осуществлялась работа по совершенствованию и обеспечению
функционирования Единого чернобыльского регистра России и Беларуси и
определение на его основе групп повышенного риска развития
радиационно-индуцированной патологии для оптимизации оказания адресной
медицинской помощи пострадавшему населению. Объем персональных данных на
граждан для планирования мер адресной медицинской помощи к моменту
завершения Программы составил 74,7 тыс. человек.

Высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь в ходе
реализации Программы получили более 13,5 тыс. человек.

В рамках работ по созданию единой нормативной и методической базы
контроля радиационной обстановки на радиоактивно загрязненных
территориях Могилевская и Гомельская областные гидрометеорологические
службы оснащены измерительным оборудованием для радиационного
мониторинга окружающей среды.

В целях совершенствования и развития унифицированной системы
радиационного мониторинга и контроля в агропромышленном комплексе в
Брянской области на базе ФГУ «Брянскагрохимрадиология» создан и оснащен
оборудованием сертификационный центр. На базе государственного научного
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и
агроэкологии» Российской академии сельскохозяйственных наук (Калужская
область) организован и оснащен оборудованием центр подготовки
специалистов для системы радиационного контроля.

Подготовлена система единых нормативно-методических документов по
организации радиационного мониторинга и контроля в сельскохозяйственном
производстве.

В рамках работ по применению наилучшего опыта по ликвидации последствий
радиоактивного загрязнения и приведению в безопасное состояние
сельскохозяйственных угодий реализованы пилотные проекты реабилитации
хозяйств на загрязненных радионуклидами территориях: в России – на базе
41 населенного пункта, 10 сельскохозяйственных предприятий и 8
предприятий перерабатывающей промышленности в юго-западных районах
Брянской области; в Беларуси – 19 пилотных проектов в
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях Гомельской и
Могилевской областей. Технологическая и проектная документация передана
в хозяйства безвозмездно.

В результате выполненных мероприятий обеспечена возможность
хозяйственной деятельности и реализации проектов развития без
ограничений по радиационному фактору на более чем 200 тыс. га
загрязненных радионуклидами сельскохозяйственных угодий.

Разработаны единые требования по безопасному содержанию лесных участков
и регулированию всех видов лесопользования в лесах различных групп и
целевого назначения на территориях лесного фонда Союзного государства.
Подготовлены единые рекомендации для населения по пользованию лесными
ресурсами на территории лесного фонда, подвергшегося радиоактивному
загрязнению. Проведены обучающие семинары для работников лесхозов,
расположенных на загрязненных радионуклидами территориях. В результате
выполненных мероприятий площади лесного фонда, для которых к моменту
завершения Программы обеспечена возможность лесопользования без
ограничения по радиационному фактору составила более 120 тыс. га.

Выполнены работы по развитию и поддержке деятельности
российско-белорусского информационного центра (РБИЦ) по проблемам
преодоления последствий чернобыльской катастрофы. Построено и оснащено
оборудованием помещение для Российского отделения РБИЦ: введено здание
общей площадью 2 300 кв. м. Приобретено помещение и закуплено
оборудование для Белорусского отделения РБИЦ общей площадью 812,2 кв. м.

Подготовлен и издан атлас «Современные и прогнозные аспекты последствий
аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и
Беларуси» (АСПА Россия-Беларусь, тираж 2400 экз.), который предназначен
для обеспечения компетентных органов государственной власти различного
уровня России и Беларуси необходимой информационной основой для оценки
перспектив и планирования мер по социально-экономическому развитию и
возврату к нормальным условиям жизнедеятельности населения на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии
на Чернобыльской АЭС.

АСПА Россия-Беларусь содержит картографические материалы современного
состояния и прогноз на период до 2056 года радиоактивного загрязнения
территорий субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь в
разрезе административно-территориальных образований различного уровня с
детализацией данных по наиболее загрязненным территориям, а также земель
лесного фонда и сельскохозяйственных земель Российской Федерации и
Республики Беларусь. Атлас содержит также аналитические и справочные
материалы, отражающие современное состояние и перспективы развития
социально-экономической, медико-демографической и
радиационно-эпидемиологической ситуации на радиоактивно загрязненных
территориях.

Реализация Программы способствовала снижению психоэмоциональной
напряженности населения, проживающего на загрязненной радионуклидами
территории.

Кроме того, в процессе реализации Программы получили развитие работы,
связанные с формированием и совершенствованием согласованных элементов и
механизмов нормативного правового регулирования совместной деятельности
России и Беларуси в области преодоления последствий чернобыльской
катастрофы.

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