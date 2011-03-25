Стратегические объекты страны находятся под особой охраной МЧС

Стретегические объекты страны находятся под особой охраной МЧС России, заявил начальник Федерального государственного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" Валерий Акимов на состоявшемся в Московской области заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по экологии, природопользованию и ликвидации последствий аварий, отвечая на вопрос о возможности попадения стратегических объектов в зону поражения пожаров летом 2010 года.

В целом, по его словам, перечень подобных объектов определен постановлением Правительства, там обозначено 444 объекта, на которых непосредственно создаются силы пожарной охраны и спасательных служб МЧС России.

"Эти объекты находятся под постоянным контролем и прикрытием наших пожарных спасательных формирований, такие объекты есть и в Московской области",- отметил Валерий Акимов.

И выше упомянутая тактика, по словам эксперта, дает свои плоды.

"Вы понимаете, какова значимость этих объектов, и в условиях тех летних

пожаров был такой случай, когда пожары пришли вплотную к одному из таких

воинских складов, и могли быть большие, очень серьезные последствия",-

также отметил представитель МЧС.