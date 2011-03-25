Пожары минувшим летом были из-за погодных условий, а не из-за внешней диверсии

Пожары на территории Московской и ряда иных областей России минувшим летом были из-за аномальных погодных условий, а не из-за внешней диверсии. Об этом накануне заявил начальник Федерального государственного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС

России" Валерий Акимов на состоявшемся в Московской области заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по экологии, природопользованию и ликвидации последствий аварий.

В частности, по его словам, распространенные некоторыми Интернет-источниками утверждения о том, что прошлогодние пожары являются результатом воздействия неких вражеских лабораторий на Аляске, являются полностью абсурдными.

"Для того, чтобы создать такой антициклон, который висел над нашим регионом два месяца, нужна такая энергия, которую на сегодня человечество еще не в состоянии выработать",- отметил Валерий Акимов.

Напомним, что во время бушевавших минувшим летом лесных пожаров в Интернете появились сообщения о том, что якобы в закрытых лабораториях на Аляске ведутся разработки по применению климатического оружия, результатом которых, в частности, якобы и стали лесные пожары в России.