Берлускони лично проконтролирует лечение девочки Веры из Новосибирска

Лечение девочки Веры Смольниковой из Новосибирска, которой требуется пересадка сердца, взял под личный контроль премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Путина Дмитрий Песков.

Во время телефонного разговора с Берлускони в четверг Путин поинтересовался здоровьем девочки. Глава итальянского правительства сообщил, что держит этот вопрос под личным контролем и в настоящее время ведется поиск донорского органа для Веры.

Перед Новым годом Вере Смольниковой имплантировали искусственное сердце, однако единственным шансом выжить для нее остается трансплантация донорского органа, но в России операции по пересадке живого сердца детям не проводятся. Родители девочки добились выделения федеральной квоты Минздрава РФ на проведение операции за рубежом. 3 февраля Вера была перевезена на самолете Ил-76 МЧС России в Италию. Минздравсоцразвития выделило 630 тысяч евро на ее лечение.