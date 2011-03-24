Суд запретил сделку между BP и Роснефтью
24 марта 2011, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]
Сделка между ВР и "Роснефтью" запрещена стокгольмским арбитражным судом. Об этом сообщил в четверг глава консорциума AAR, представляющего российских акционеров ТНК-BP, Стэн Половец.
"Мы выиграли - суд запретил сделку", - сказал Половец.
"Мы получили определение суда - суд принял сторону AAR", - отметил в свою очередь пресс-секретарь консорциума Михаил Лоскутов.
Стокгольмский арбитраж запретил проводить сделку ВР и "Роснефти", предусматривающую обмен акциями и совместную работу на шельфе Арктики.