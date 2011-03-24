Суд запретил сделку между BP и Роснефтью

Сделка между ВР и "Роснефтью" запрещена стокгольмским арбитражным судом. Об этом сообщил в четверг глава консорциума AAR, представляющего российских акционеров ТНК-BP, Стэн Половец.

"Мы выиграли - суд запретил сделку", - сказал Половец.

"Мы получили определение суда - суд принял сторону AAR", - отметил в свою очередь пресс-секретарь консорциума Михаил Лоскутов.

Стокгольмский арбитраж запретил проводить сделку ВР и "Роснефти", предусматривающую обмен акциями и совместную работу на шельфе Арктики.