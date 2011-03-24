Президент РФ назначил Колокольцева начальником ГУ МВД РФ по Москве
24 марта 2011, 20:49 [ «Аргументы Недели» ]
Глава столичного ГУВД генерал-лейтенант полиции Владимир Колокольцев назначен начальником Главного управления МВД РФ по Москве, сообщила пресс-служба Кремля в четверг.
Кроме того, президент переназначил генерал-лейтенанта полиции Руслана Алханова министром внутренних дел по Чечне.
В рамках реформы МВД территориальные управления внутренних дел преобразуются в управления этого министерства по субъектам РФ, а сотрудники проходят переаттестацию, чтобы получить полицейские звания.