Президент РФ назначил Колокольцева начальником ГУ МВД РФ по Москве

Глава столичного ГУВД генерал-лейтенант полиции Владимир Колокольцев назначен начальником Главного управления МВД РФ по Москве, сообщила пресс-служба Кремля в четверг.

Кроме того, президент переназначил генерал-лейтенанта полиции Руслана Алханова министром внутренних дел по Чечне.

В рамках реформы МВД территориальные управления внутренних дел преобразуются в управления этого министерства по субъектам РФ, а сотрудники проходят переаттестацию, чтобы получить полицейские звания.