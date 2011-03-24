Номера в отелях столицы подорожают на 20% во время ЧМ по фигурному катанию

Во время чемпионата мира по фигурному катанию 2011 года стоимость номеров в столичных гостиницах вырастет на 20 процентов, полагают эксперты.

При этом специалисты отмечают, что желающие посетить крупные международные турниры, как правило, бронируют номера за 2-3 месяца до старта соревнований. Таким образом, у туристов практически не осталось времени на подобные «манёвры» — чем позже оформлять бронь, тем дороже будет стоить проживание, сообщает РИА "Новости". Номеров в столице на весь период проведения чемпионата не останется уже через 1-2 недели, утверждают эксперты.



Сегодня стало известно, что чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Москве с 25 апреля по 1 мая.