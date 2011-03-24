Самый богатый россиянин собирается судиться со СМИ
24 марта 2011, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]
Владелец НЛМК Владимир Лисин, признанный самым богатым россияном, подал в суд на редакцию газеты "Ведомости". Поводом иска стало интервью Николая Максимова, в котором он, в частности, приписал Лисину фразу: "Мне выгоднее заплатить судьям, чем тебе".
Интервью газете основатель металлургического холдинга "Макси-групп" Николай Максимов, сообщает издание. На компенсацию бизнесмен не претендует и требует только опровержения.