Самый богатый россиянин собирается судиться со СМИ

Владелец НЛМК Владимир Лисин, признанный самым богатым россияном, подал в суд на редакцию газеты "Ведомости". Поводом иска стало интервью Николая Максимова, в котором он, в частности, приписал Лисину фразу: "Мне выгоднее заплатить судьям, чем тебе".

Интервью газете основатель металлургического холдинга "Макси-групп" Николай Максимов, сообщает издание. На компенсацию бизнесмен не претендует и требует только опровержения.