Эстония запретила ввоз мяса из России

Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии в четверг ввел запрет на ввоз в страну мясных изделий из России в связи с обнаружением очага свиной чумы в Ленинградской области. Кроме того, багаж пассажиров, прибывающих в Эстонию из России, будет тщательно проверяться.

"Импорт живых свиней, свежей свинины и мясных продуктов из России в Европейский союз, в том числе в Эстонию, запрещен. Запрещен и ввоз мясных изделий, находящихся в багаже прибывающих из России пассажиров и предназначенных в личных целях", - говорится в сообщении ветеринарно-пищевого департамента Эстонии.