Кадыров выставит на скачках в Эмиратах трех своих скакунов

Три лошади Рамзана Кадырова примут участие в запланированных на 26 марта международных скачках «Дубайский кубок мира-2011». Глава Чеченской Республики получил от организаторов скачек официальное приглашение.

В скачках в ОАЭ будут участвовать скакуны Бэнкэбл, Джитано Эрнандо и Свиит Даки, сообщает официальный сайт Кадырова. Жеребец Бэнкэбл будет участвовать в забеге «Дубай Дьюти Фри» на дистанции 1800 метров. За приз «Кубок Дубая» будет бороться скакун Джитано Эрнандо. В забеге на приз «ОАЭ Дерби» заявлен Свиит Даки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил приглашение от организаторов международных скачек «Дубайский кубок мира-2011», который пройдет 26 марта в Объединенных Арабских Эмиратах, в соревнованиях примут участие принадлежащие чеченскому лидеру скакуны.

Пресс-служба главы Чечни напоминает, что «в прошлом году на скачках в Дубае лошадь Рамзана Кадырова заняла второе место» и что «это первый случай, когда в числе призеров международных скачек «Дубайский кубок мира» оказалась лошадь, принадлежащая россиянину».