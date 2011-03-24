У мэра Собянина изменился номер пейджера

У мэра Москвы Сергея Собянина изменился телефонный номер для приема сообщений, сообщает официальный сайт столичного правительства.

"Изменился телефонный номер для приема сообщений на пейджер мэра Москвы. Позвонить на пейджер Сергея Собянина можно по номеру 8 (495) 725-22-77", - говорится в сообщении.

Портал правительства Москвы также сообщает номер пейджера заместителя мэра столицы по социальной политике Людмилы Швецовой - 8 (495) 725-22-71.