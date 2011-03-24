Мэрию Москвы не устраивают нынешние цены на парковочные места в столице

В столичной мэрии считают «необъективной» существующую на данный момент цену парковочного места в Москве – 350 тыс. рублей. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительства и строительной политики Марат Хуснуллин.

Он добавил, что строительство паркингов будет вестись как на уличной территории, так и во дворах, к нему будут привлекать инвесторов, сообщает РСН. В течение ближайших пяти лет в Москве планируется построить более 2 млн парковочных мест. В текущем году народных стоянок станет больше на 50 тыс.