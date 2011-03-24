В Краснодаре появится памятник чернобыльцам

В Краснодаре появится 8-метровый памятник ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Планируется, что памятник будет открыт 26 апреля. Он был изготовлен на заводе в городе Жуковском.



Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Открытие намечено на День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Монумент будет представлять собой постамент, на котором будут установлены фигуры людей - чернобыльцев - с пламенем. Автор памятника - краснодарский скульптор Владимир Золотухин.