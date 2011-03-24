Петербургский снег содержит высокий уровень загрязненности токсичными веществами, такое заключение после своих исследований вынесла организация "Гринпис России".



Сотрудники Санкт-Петербургского отделения природоохранной организации "Гринпис России" провели исследование снега со снежной свалки на Васильевском острове, находящейся в водоохраной зоне Финского залива.



После проведенной работы организация обнародовала свои результаты, о которых говорится в сообщении "Гринпис России": "В снеге со свалки были обнаружены экстремально высокие концентрации бензапирена, в 72 раза превышающие безопасный уровень. Бензапирен - один из наиболее опасных загрязнителей, содержащихся в автомобильных выхлопах. Он является мощным канцерогеном и опасен для человека даже в крайне малых дозах". Кроме того, в снеге было отмечено превышение безопасного содержания нефтепродуктов в 22 раза, хлоридов - в 7 раз, серы - в 1,5 раза, свинца - в 38 раз и никеля - в 1,5 раза, передает Интерфакс.