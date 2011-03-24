Рейтинги Медведева и Путина упали до минимальных показателей

Рейтинги доверия и одобрения президента РФ Дмитрия Медведева и премьера Владимира Путина в настоящее время имеют самые низкие показатели за последние два года исследований социологов.



Деятельность Дмитрия Медведева на посту президента в марте 2011 года положительно оценили 66% респондентов против 75% год назад и 71% в марте 2009 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Левада-Центра». Работой Владимира Путина в настоящее время довольны 68% опрошенных против 78% соответственно в прошлом и позапрошлом годах, отмечают социологи. Среди политиков, которым россияне доверяют больше всего, в марте на Медведева и Путина указали соответственно 34% и 39% опрошенных.



