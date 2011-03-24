Сбербанк - самая дорогая торговая марка России

В рейтинге "500 самых дорогих брендов в мире", ежегодно составляемым консалтинговой компанией Brand Finance, Сбербанк стал самой дорогой торговой маркой России, об этом сообщает пресс-служба банка.



Сбербанк занял в рейтинге 65-е место, став единственной российской компанией, которая вошла в первую сотню мирового рейтинга. По информации компании Brand Finance, бренд Сбербанка среди банковских брендов является 19-м по стоимости в мире. Его стоимость превысила 12 млрд долларов.



А самой дорогой торговой маркой в мире признан Google, еще год назад он был на второй позиции. После Google очередные места в рейтинге заняли - Microsoft, Wal-Mart, IBM и Vodafone.



Кроме Сбербанка в мировой рейтинг попали и такие российские компании, как: "Газпром", который занял 208-е место, "Билайн" - 243-е место, МТС - 304-е место, "ЛУКОЙЛ" - 348-е место, "Роснефть" - 370-е место, "Магнит" - 422-е место.